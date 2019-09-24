Власти Татарстана планируют выделять на строительство казанского метро по 1 млрд рублей в год

Ежегодно на строительство казанского метрополитена планируют выделять из бюджета Татарстана по 1 млрд руб. Постановление об этом опубликовано на портале кабмина республики.

Согласно документу, с 2019 по 2024 годы на строительство метро всего выделят 6 млрд руб. При этом с 2014 по 2019 на эти цели потратили из бюджета республики 4,1 млрд: в 2014-м — 1 млрд, в 2015-м — 2 млрд, в 2016-м — 1 млрд, в 2017 — 27,2 млн руб., в 2018 — 110 млн.

В данный момент в Казани идет строительство четырех станций второй линии метро. Речь идет о станциях «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». Согласно генплану города, предусмотрено строительство 26 станций метро.

Напомним, что в прошлом году в Казани открылась станция «Дубравная».

"Ъ-Казань"