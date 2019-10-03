Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранту «московского дела» Коваленко

Мосгорсуд не стал сегодня, 3 октября, рассматривать апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной урне в сотрудника Росгвардии на акции протеста 27 июля. Заседание отложили из-за замечаний на протокол суда первой инстанции, которые подал адвокат. Мосгорсуд вернется к апелляции после рассмотрения этих замечаний.

Евгения Коваленко задержали после несогласованной акции протеста, прошедшей 27 июля. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорили к 3,5 года колонии.

«Уголовное дело в отношении Коваленко снято с рассмотрения в суде апелляционной инстанции для рассмотрения поданных адвокатом замечаний на протокол судебного заседания в суде первой инстанции. После рассмотрения замечаний дело будет вновь назначено к рассмотрению в суде апелляционной инстанции. Мера пресечения в отношении Коваленко оставлена та же»,— сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ FM”.