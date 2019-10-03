В Удмуртии закупили партию инсулина на 73,36 млн рублей на четвертый квартал 2019 года

Вторую партию инсулина и сахароснижающих препаратов на 73,36 млн руб. закупили в Удмуртии для обеспечения больных диабетом в четвертом квартале 2019 года. Выдача лекарств уже ведется в аптеках республики, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, что в июле 2019 года в Удмуртию поступила первая партия сахароснижающих препаратов на 44 млн руб. В августе 2019 года ОНФ в Удмуртии предложило принять в регионе закон о диабете. В ОНФ отметили, что жители Удмуртии постоянно жалуются на нехватку лекарств, особенно инсулина. Перебои с поставками препаратов возникают в связи с недостаточным финансированием и несвоевременной закупкой. Как отмечают представители ГУП «Аптеки Удмуртии», на покупку препаратов для диабетиков и приборов для измерения глюкозы нужно 771 млн руб., но в 2019 году на это выделили только 217 млн руб.