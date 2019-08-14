Закон о диабете предложили принять в Удмуртии

Отделение Общероссийского народного фонда (ОНФ) в Удмуртии предложило принять в регионе закон о диабете. Данную инициативу уже направили в госсовет республики, сообщает пресс-служба фонда.

В ОНФ отметили, что жители Удмуртии постоянно жалуются на нехватку лекарств, особенно инсулина. Перебои с поставками препаратов возникают в связи с недостаточным финансированием и несвоевременной закупкой. Как отмечают представители ГУП «Аптеки Удмуртии», на покупку препаратов для диабетиков и приборов для измерения глюкозы нужно 771 млн руб., но в 2019 году на это выделили только 217 млн руб. При этом к 2018 году число диабетиков увеличилось на 89 человек, а с начала текущего года еще на 54 человека. «Региональный закон о диабете поможет обеспечить своевременное финансирование закупок препаратов и средств самоконтроля для больных диабетом»,— подчеркнули в ОНФ.