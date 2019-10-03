Роскачество нашло токсины в лапше быстрого приготовления

Роскачество исследовало лапшу быстрого приготовления и составило рейтинг производителей. В сообщении на сайте отмечается, что ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества, так как во всех товарах обнаружили несоответствия требованиям.

Первые три места в рейтинге занимают «Анаком», «Доширак» и «Каждый день». «Биг Ланч», «Ролтон» и BigBon заняли пятое, шестое и седьмое места из 17. На последних строчках — «Скоровар», «Лаззат» и «Моя цена».

В «Биг Ланче» Роскачество обнаружило следы бифентрина (пестицид). Следовые количества регулятора роста нашли в лапше марок «Биг Ланч», «Золотистая жатва», «Роллтон» и «Моя цена». «Пестициды и регулятор роста растений в следовых количествах могли попасть в лапшу только через основное сырье — муку»,— говорится в сообщении.

Лапша «Скоровар» не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза. В ней обнаружили превышение допустимого уровня охратоксина А (продуцируется микроскопическими плесневыми грибами). Роскачество утверждает, что он представляет угрозу для здоровья из-за токсичности. Следовые количества охратоксина обнаружены в продукции восьми торговых марок.

Подтвердились опасения потребителей о содержании в лапше большого количества соли, в некоторых случаях — относительно качества сырья. Однако не подтвердились убеждения об использовании сои, если это не указано на упаковке. По мнению Роскачества, многие производители используют качественное масло. Кроме того, в лапше быстрого приготовления нашли мясо. «В нашем исследовании семь производителей заявили, что их продукт содержит либо мясо курицы, либо куриный фарш (в порошкообразном виде). В продукции шести торговых марок подтвердилось наличие курицы и куриного фарша: это лапша "Анаком", "Биг Ланч", "Вермишель", "Доширак", "Роллтон", BigBon. Не оказалось заявленной в составе курицы только в лапше "Первая цена"», сообщает Роскачество.