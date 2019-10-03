«Танеко» с начала года переработал 7,7 млн тонн сырья

За девять месяцев 2019 года на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» переработали 7,7 млн тонн сырья, в том числе 7,1 млн тонн нефтесырья, передает пресс-служба ПАО «Татнефть» В сентябре были переработаны 982,1 тыс. тонн сырья, в том числе 943,5 тыс. тонн нефтесырья.

Кроме того, на «Танеко» с начала этого года произвели 7,2 млн тонн нефтепродуктов, в том числе 2,7 млн тонн дизельного топлива и 809,7 тыс. тонн автобензина. В сентябре были произведены 922,2 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 289,2 тыс. дизельного топлива и 93,7 тыс. тонн автобензина.

Ранее сообщалось, что производство бензина на «Танеко» увеличат до 1,8 млн тонн в год.

"Ъ-Казань"