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Красноярские депутаты назначили нового главу счетной палаты

Депутаты заксобрания Красноярского края на сегодняшней сессии утвердили аудитора Дмитрия Воропаева на должность председателя региональной счетной палаты. Его кандидатуру внесли губернатор Александр Усс и спикер парламента Дмитрий Свиридов. В итоге, решение о назначении господина Воропаева поддержал 31 депутат, пятеро высказались против.

Во время обсуждения кандидатуры член комитета по бюджету и экономической политике Владислав Зырянов поинтересовался, есть ли у Дмитрия Воропаева конфликт интересов, который может помешать выполнению его обязанностей. Претендент ответил отрицательно. «Что касается моих планов, то они связаны исключительно с работой в рамках действующего законодательства, установленных полномочий и той повестки, которая складывается на сегодняшний момент в рамках актуальных вопросов»,— сказал господин Воропаев.

Напомним, что в июле этого года депутаты отправили в досрочную отставку бывшего председателя счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко после ее доклада о катастрофическом положении лесной отрасли и бесконтрольных рубках. Увольняя госпожу Давыденко, парламентарии сослались на информационное письмо прокуратуры, в котором ведомство указало на наличие нерегулируемого конфликта интересов и использования служебного положения.

О смене руководителя палаты читайте в материале “Ъ” «Замена в основном составе»

Юлия Сасевич


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