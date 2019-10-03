Бывший особняк галереи современного искусства выставили на продажу за 120 млн рублей

ПАО СКБ-банк (входит в Группу Синара) выставил на продажу четырехэтажный кирпичный особняк на Красноармейской, 32, где ранее располагалась галерея современного искусства (Sinara Art Gallery). Общая площадь здания составляет 941,2 кв. метров, оно продается вместе с земельным участком площадью 500 кв. метров. Стоимость объекта 120 млн рублей.

На Красноармейской галерея работала последние 15 лет. Коллекция, экспонируемая в галерее, насчитывает около 1,5 тыс. произведений живописи, графики, скульптур и арт-объектов периода с 1899 по 2018 год. За это время там прошло более 200 выставок и кураторских проектов с российскими и зарубежными авторами.

Летом этого года Sinara Art Gallery закрыла галерею. Теперь она работает в отреставрированном госпитале Верх-Исетского завода на Виз-бульваре, 9.