Число заболевших гепатитом выросло на Алтае

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай количество заболевших вирусным гепатитом А выросло до 35 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Напомним, групповая заболеваемость в Усть-Коксинском районе была зафиксирована в сентябре. Тогда Роспотребнадзор заявлял, что обнаружено 27 случаев заболевания.

По данным Роспотребнадзора на 2 октября, на стационарном лечении находились четыре человека, еще 31 пациентов были выписаны из больницы. «Заболевание у госпитализированных протекает в легкой форме»,— говорится в сообщении.

Чтобы локализовать очаг и предупредить распространение инфекции, Роспотребнадзор и минздрав Республики Алтай провели дезинфекцию в домашних очагах и вакцинацию 1423 человек из группы риска, а также установили медицинское наблюдение за контактными. «В селах района исследованы пробы воды на вирусы, все соответствуют норме, усилена санитарно-просветительная работа среди населения по профилактике кишечных инфекций»,— уточняют в Роспотребнадзоре.

Гепатит А — острое инфекционное заболевание печени. Передача вируса происходит в результате приема зараженной пищи, воды или при контакте с инфицированным. Практически у всех пациентов после излечения заболевания формируется пожизненный иммунитет.

Илья Николаев