Массовую заболеваемость вирусным гепатитом зафиксировали на Алтае

27 случаев заболевания вирусным гепатитом А зарегистрировано в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Среди заболевших оказались 13 детей.

Причиной распространения болезни стала несвоевременная диагностика первых случаев заболевания врачами районной больницы. По данным ведомства, с 5 по 16 сентября только у трех пациентов наблюдались признаки заболевания — повышенная температура, тошнота, рвота, жидкий стул и желтушность кожных покровов. У остальных болезнь протекала без клинических проявлений. «Все заболевшие госпитализированы, получают необходимое лечение»,— говорится в сообщении.

Под руководством Роспотребнадзора проведена дезинфекция в домашних очагах и вакцинация почти 700 человек, контактировавших с заболевшими или входящих в группу риска, установлено медицинское наблюдение за контактными и пр. По словам главного государственного санитарного врача Республики Алтай Леонида Щучинова, в отношении Усть-Коксинской райбольницы возбуждено административное производство по факту несвоевременной диагностики заболевания. Материалы намерены перед в республиканское управление Следственного комитета России.

Гепатит А — острое инфекционное заболевание печени. Передача вируса происходит в результате приема зараженной пищи, воды или при контакте с инфицированным. Практически у всех пациентов после излечения заболевания формируется пожизненный иммунитет.

Юлия Сасевич