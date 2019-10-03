«Ведомости»: Кремль начал сбор предложений об изменении законов под выборы в Госдуму

Администрация президента приступила к сбору предложений от представителей «Единой России», политологов и властей регионов о том, как изменить избирательное законодательство под выборы в Госдуму в 2021 году, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. Предложения касаются не только законодательства, но и новых партийных проектов и оценке депутатского корпуса.

«Понятно, что Дума должна быть контролируема, но и соответствовать новым реалиям. В обществе есть запрос и на новые политические силы»,— приводит газета слова одного из собеседников.

Среди возможных предложений — создание новой партии или «перезапуск» «Партии пенсионеров за социальную справедливость», которая собирает в регионах от 5 до 7% голосов. По словам собеседника из «Единой России» либерализации ожидать не стоит, члены партии готовы «усложнят жизнь внесистемной оппозиции».

Другая идея — вернуть избирательные блоки. «Есть две ниши для блоков — либеральная и патриотическая, ни одна парламентская партия в них не работает. Поскольку внятную партию сделать уже нет времени, то, как вариант, обсуждается возможность создания гибридов, с помощью которых можно будет сохранить контроль»,— заявил источник «Ведомостей». По информации газеты, «Единая Россия» выступает против этой идеи.

Разработчики предложений также обсуждают «перенарезку» округов. По словам одного из источников, к такому способу готовы прибегнуть, если изменится пропорция списочников и одномандатников или в сложных для властей регионах.

При этом дискуссия по поводу изменения пропорции с «50 на 50» на «75 на 25» (увеличение числа одномандатников) продолжается, но «пока не представлен сценарий с конкретным числом мандатов, на которые могут рассчитывать в этом случае разные силы». При этом один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что пропорция меняться не будет. «Есть позиция, что одномандатников проще провести в Думу, но ими там сложнее управлять»,— заявил представитель «Единой России». Он допустил, что этот вопрос прояснится к ноябрьскому съезду партии.

Ранее “Ъ” узнал, что «Единая Россия» намерена ввести рейтинг для своих региональных депутатов. Составляться он будет на основе опроса среди самих партийцев, а итоговая оценка может повлиять на решение партии о том, может ли депутат баллотироваться на следующие выборы. Эксперты считают, что партия таким образом готовится к думским выборам 2021 года.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Моральный облик строителей парламентаризма».