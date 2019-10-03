Экспортная привлекательность

О межрегиональном торгово-экономическом сотрудничестве говорили в Ташкенте на совместном заседании Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов



Участие в работе советов приняли сенаторы двух государств – Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Совета Федерации Федерального Собрания РФ. «Традиционно добрососедские и дружеские отношения между Россией и Узбекистаном получили в последние годы новый мощный импульс развития, - отметил вице-спикер СФ Ильяс Умаханов. – Во многом это заслуга лидеров наших государств, их политической воли и настроя на результат. Это, безусловно, отразилось на экономических показателях сотрудничества наших стран».

В настоящее время с Узбекистаном сотрудничают около 70 российских регионов, и отраслевой охват этих связей постоянно расширяется: открываются новые рынки, создаются рабочие места, появляются дополнительные источники дохода.

«За последние несколько лет в Узбекистане реализован ряд масштабных мер по созданию широкой системы правовых гарантий и льгот для иностранных инвесторов, разработана целостная система мер по стимулированию деятельности предприятий с иностранными инвестициями. Все это способствует развитию большого интереса предпринимательского сообщества к торгово-экономическому сотрудничеству с Узбекистаном, российский бизнес активно приходит в Республику», - заявил председатель РУДС, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев.

По экспортной привлекательности Узбекистан занимает первое место у российского бизнеса. «Необходимо больше внимания уделять взаимодействию по линии малого и среднего предпринимательства и усилению аналитической работы советов по выявлению точек роста, перспективных проектов, выгодных для инвестирования, в особенности, в рамках реализации программ по импортозамещению», - заметил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.

Участники деловых советов обратили внимание на то, что инвесторы обеих стран все чаще подписывают соглашения по созданию совместных предприятий и комплексов. Подобные проекты – очень важная часть двусторонних отношений. Подписание очередного Меморандума о сотрудничестве – по развитию информационно-коммуникационных технологий в сфере транспортной безопасности между АО «ГЛОНАСС» (РФ) и ООО «SMARTGEO» (РУ) – состоялось в ходе заседания деловых советов.

Кроме этого, участники подписали план мероприятий для облегчения процесса поставок овощей и фруктов из Узбекистана в Россию. Этот план должен позволить ускорить прием, таможенное оформление и выпуск продукции, чтобы в итоге нарастить объемы поставок.