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Новый красноярский министр освобожден от депутатских полномочий

Депутаты заксобрания Красноярского края на очередной сессии освободили от депутатских полномочий Павла Ростовцева, который ранее занял должность краевого министра спорта.

Председатель парламента Дмитрий Свиридов поздравил господина Ростовцева с назначением. «Выражаем искреннюю благодарность за активную работу в комитетах и комиссии, в ведении которой находились вопросы подготовки и проведения Универсиады. Под руководством Павла Александровича этой комиссией сделано очень многое для успешного проведения Универсиады и ее наследия»,— цитирует его пресс-служба заксобрания.

Господин Ростовцев, известный в прошлом биатлонист, возглавлял комиссию по подготовке к проведению зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Напомним, 30 сентября этого года он сменил на посту министра спорта Красноярского края Сергея Алексеева, который ушел в отставку по собственному желанию и переехал в Москву.

Ранее Павел Ростовцев уже работал в спортивных министерствах. Так, в 2008 году господин Ростовцев был заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, с июля по октябрь 2015 года — министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Об Универсиаде читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Спортивное наследство»

Юлия Сасевич


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