Отчитались о работе по защите трудовых прав работников

В первичной профсоюзной организации Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» прошла отчетная конференция.



Два с половиной года – «экватор» выборного срока в Горно-металлургическом профсоюзе России, взятый, по решению комитета областной организации профсоюза, в качестве контрольной вехи для проведения в первичках области отчетной кампании (помимо ежегодных отчетов). «ММК-МЕТИЗ» стал одним из первых крупных предприятий, профорганизация которого отчиталась перед коллективом о работе за этот период. В конференции приняли участие и. о. директора предприятия Иван Тефтелев, зав орготделом обкома ГМПР Владимир Ревенку.

За два с половиной года в жизни коллектива завода было немало перемен, важных социальных изменений. Об этом профактиву рассказала председатель первички Елена Рамазанова. Один из главных гарантов социально-экономического обеспечения работников – коллективный договор «ММК-МЕТИЗ». За качество и полноту содержания он неоднократно отмечался в числе лучших в области и отрасли. Особенно его выделяют «бонусы» в отдыхе и оздоровлении работников и членов их семей, меры защиты материнства и детства, забота о ветеранах завода, возможность получения дополнительных выплат и социальных оплачиваемых отпусков.

«ММК-МЕТИЗ» несколько лет удерживает позиции по зарплате в пятерке лидеров среди предприятий ГМК области. В соответствии с колдоговором работникам ежегодно индексировали заработную плату на 5%. За два с половиной года средняя зарплата на заводе выросла на 11,1%, при инфляции в области – 8,3%. То есть налицо реальный рост уровня оплаты труда. В 1-м полугодии 2019 года средняя зарплата в коллективе, по данным мониторинга областного комитета ГМПР, составила 48 178 рублей.

Еще одна лидерская позиция предприятия – в общественном контроле за созданием безопасных условий труда и профилактикой производственного травматизма. Уполномоченные ГМПР по охране труда провели 1567 проверок, выявили 5763 отклонения от норм, регулярно контролировали состояние питьевого режима, пешеходных маршрутов, санитарно-бытовых помещений. Эта работа уполномоченных отмечена в ЦС ГМПР и ФНПР.

Более 3,2 тысячи работников и членов их семей за два с половиной года оздоровились в санаториях и на базах отдыха Челябинской области, а также Крыма и Ставропольского края. Больше тысячи детей работников отдохнули в загородных детских лагерях, в т. ч. со скидкой за счет средств профсоюзного бюджета.

Среди металлургических предприятий «ММК-МЕТИЗ» всегда выделялся большим числом работающих женщин. Сейчас их 2098 – почти половина коллектива. Поэтому традиционно один из приоритетов в профсоюзной работе – улучшение условий труда работниц, повышение их роли на производстве и в общественной жизни. В последние годы в мероприятиях для женщин усилились семейная тематика и творческая составляющая. Ярким событием в масштабе всего коллектива стал конкурс «Железная леди», учрежденный в 2018 году.

Вообще, предприятие известно многочисленными конкурсами, мотивирующими работников на производительный труд и общественную активность. С каждым годом их все больше. Так, в прошлом году впервые прошел молодежный «Гвоздь сезона» – «мужской» аналог «Железной леди», в этом году – художественный конкурс сувенирных изделий. Для детей работников проводятся традиционные конкурсы школьных дневников, рисунков (в этом году впервые – на тему охраны труда). Каждое лето на заводе отмечают самую благоустроенную и цветущую территорию, с прошлого года – лучшее санитарно-бытовое помещение. Для усиления профсоюзной работы в защите прав и интересов работников проводятся смотры-конкурсы цеховых организаций, профгрупоргов, уполномоченных по охране труда.

Все эти годы взаимоотношения профкома с руководством завода строились на принципах социального партнерства. «Для нас главным в работе является забота о человеке труда. Через систему соцпартнерства решаются жизненно важные вопросы для каждого работника. Поэтому хочу поблагодарить руководство завода за понимание и поддержку в совместной работе на благо трудового коллектива. Это помогает нам преодолевать трудности и решать непростые проблемы и задачи» - отметила председатель профорганизации ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена Рамазанова.

Заведующий организационным отделом областной организации ГМПР Владимир Ревенку подчеркнул, что коллектив «ММК-МЕТИЗ» один из лидеров по многим направлениям. Здесь сильнейший по уровню соцгарантий колдоговор, качественная работа по охране труда и обучению, высокий уровень профчленства. Поэтому почетная награда в номинации «Высота», которой первичка завода удостоена в этом году на юбилее областной организации ГМПР, вполне заслужена.

Конференция признала работу профкома за отчетный период удовлетворительной и отметила приоритеты в работе на следующие годы. В их числе: дальнейшее развитие соцпартнерства, обеспечение контроля и принятие действенных мер по выполнению колдоговора, обеспечение достойной оплаты труда, содействие созданию безопасных условий труда на каждом рабочем месте, улучшение производственного быта работников. Проведены довыборы в состав профсоюзного комитета: делегаты конференции избрали членами профкома начальника управления персонала и соцпрограмм Олега Парфилова, зав отделом профкома Рината Раимова, предцехкома инструментального цеха Ольгу Семавину.