Отобраны модели для корпоративного календаря ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате состоялся кастинг среди работниц Группы ПАО «ММК», по итогам которого определились будущие модели корпоративного календаря. Первые съемки начнутся уже 4 октября.



Организаторами выпуска календаря выступают фонд «Я – женщина» ПАО «ММК» совместно с Союзом молодых металлургов. Проект реализуется уже четвертый год подряд. Первый календарь украсили фотографии участниц конкурса «Жемчужина». Затем отбор красавиц производился среди работниц различных цехов и подразделений Магнитогорского металлургического комбината, которые предстали на страницах календаря в компании с четвероногими друзьями – собаками, символами 2018 года. Тот календарь, получивший название «Дамы с собачками», вошел в десятку лучших корпоративных календарей страны. Прошлогодний календарь, выполненный в черно-белых тонах, также был интересен игрой полутеней, подчеркивающих женское начало участниц.

В течение шести часов проходил просмотр кандидаток, которых оказалось более ста. В итоге на 12 месяцев жюри отобрало 13 участниц проекта:

Елена Бондарь (производство металла с покрытием ПАО «ММК») Марина Бубнова (паровоздуховая электростанция ПАО «ММК») Яна Долгорукова (ООО «ОСК», цех «Стальсервис №2») Лариса Егорова (отдел контроля качества и приемки продукции ПАО «ММК») Ольга Исакова (паросиловой цех ПАО «ММК») Анна Малютина (управления подготовки производства ПАО «ММК») Анна Попова (листопрокатный цех №11 ПАО «ММК») Оксана Пугачева (управление главного энергетика ПАО «ММК») Александра Сабирова (ОАО «ММК-МЕТИЗ», цех производства крепежа) Екатерина Сайгакова (ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР») Анастасия Стреляева (ООО «МРК», производственно-конструкторский отдел) Елена Фурьяка (ООО «ММК-Информсервис, центр RPA) Виктория Челмакина (административный отдел ПАО «ММК»)

Всех подробностей съемок организаторы пока не раскрывают. Известно только, что в этом году календарь будет посвящен продукции Магнитогорского металлургического комбината – разнообразной технике и изделиям, которые производятся из магнитогорской стали. По словам председателя Фонда «Я-женщина» Марины Сергеевой, это будет самый масштабный проект календаря за все время его существования. Запланированы как студийные сьемки, так и натурные – на территории ММК и улицах Магнитки. Уже состоялось распределение участниц по месяцам, организаторы определись со стилем одежды и местами съемок. Первая фотосессия состоится 4 октября, а до середины месяца планируется завершить все съемки.

Как и в предыдущие годы тираж корпоративного календаря ПАО «ММК» составит 400 экземпляров, часть из них появится в цехах и подразделениях компании, другая часть под Новый год поступит в продажу. Все собранные средства по традиции будут направлены на лечение и в помощь тяжело больным детям - подопечным проекта «fonddetki.ru».