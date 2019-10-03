03 октября, четверг
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Подробно

Отобраны модели для корпоративного календаря ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате состоялся кастинг среди работниц Группы ПАО «ММК», по итогам которого определились будущие модели корпоративного календаря. Первые съемки начнутся уже 4 октября.


Организаторами выпуска календаря выступают фонд «Я – женщина» ПАО «ММК» совместно с Союзом молодых металлургов. Проект реализуется уже четвертый год подряд. Первый календарь украсили фотографии участниц конкурса «Жемчужина». Затем отбор красавиц производился среди работниц различных цехов и подразделений Магнитогорского металлургического комбината, которые предстали на страницах календаря в компании с четвероногими друзьями – собаками, символами 2018 года. Тот календарь, получивший название «Дамы с собачками», вошел в десятку лучших корпоративных календарей страны. Прошлогодний календарь, выполненный в черно-белых тонах, также был интересен игрой полутеней, подчеркивающих женское начало участниц.

В течение шести часов проходил просмотр кандидаток, которых оказалось более ста. В итоге на 12 месяцев жюри отобрало 13 участниц проекта:

  1. Елена Бондарь (производство металла с покрытием ПАО «ММК»)
  2. Марина Бубнова (паровоздуховая электростанция ПАО «ММК»)
  3. Яна Долгорукова (ООО «ОСК», цех «Стальсервис №2»)
  4. Лариса Егорова (отдел контроля качества и приемки продукции ПАО «ММК»)
  5. Ольга Исакова (паросиловой цех ПАО «ММК»)
  6. Анна Малютина (управления подготовки производства ПАО «ММК»)
  7. Анна Попова (листопрокатный цех №11 ПАО «ММК»)
  8. Оксана Пугачева (управление главного энергетика ПАО «ММК»)
  9. Александра Сабирова (ОАО «ММК-МЕТИЗ», цех производства крепежа)
  10. Екатерина Сайгакова (ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»)
  11. Анастасия Стреляева (ООО «МРК», производственно-конструкторский отдел)
  12. Елена Фурьяка (ООО «ММК-Информсервис, центр RPA)
  13. Виктория Челмакина (административный отдел ПАО «ММК»)

Всех подробностей съемок организаторы пока не раскрывают. Известно только, что в этом году календарь будет посвящен продукции Магнитогорского металлургического комбината – разнообразной технике и изделиям, которые производятся из магнитогорской стали. По словам председателя Фонда «Я-женщина» Марины Сергеевой, это будет самый масштабный проект календаря за все время его существования. Запланированы как студийные сьемки, так и натурные – на территории ММК и улицах Магнитки. Уже состоялось распределение участниц по месяцам, организаторы определись со стилем одежды и местами съемок. Первая фотосессия состоится 4 октября, а до середины месяца планируется завершить все съемки.

Как и в предыдущие годы тираж корпоративного календаря ПАО «ММК» составит 400 экземпляров, часть из них появится в цехах и подразделениях компании, другая часть под Новый год поступит в продажу. Все собранные средства по традиции будут направлены на лечение и в помощь тяжело больным детям - подопечным проекта «fonddetki.ru».

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Профиль пользователя