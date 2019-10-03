Число хостелов сократилось в Красноярске на 7%

Количество хостелов сократилось в крупных городах России. По данным 2ГИС, самые существенные сокращения произошли в Перми (-10%), Ростове-на-Дону (-8%), Красноярске (-7%) и Екатеринбурге (-6%).

По данным компании, с марта по октябрь 2019 года число хостелов в крупных городах выросло на 4% — до 1,76 тыс., тогда как в прошлом году рост был 12%. Снижение динамики на рынке хостелов в компании связывают с поправками к Жилищному кодексу РФ, вступившими в силу с 1 октября. В частности, речь идет о запрете оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. В октябре 2019 года больше половины (55%) российских хостелов работают в жилых домах.

О реакции предпринимателей на изменение законодательства читайте в материале “Ъ” «Хостелы не торопятся закрывать двери»

Оксана Павлова