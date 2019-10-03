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Владимир Полетаев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Глава Республики Алтай выбрал сенатора

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин наделил полномочиями сенатора от исполнительности власти региона Владимира Полетаева, который занимал эту должность ранее. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил начальник управления информационной политики — пресс-службы правительства Михаил Максимов.

«Соответствующий указ о наделении полномочиями члена Совета федерации — представителя от правительства Республики Алтай — был подписан 2 октября»,— сказал Михаил Максимов. Господин Полетаев занимал этот пост с 2014 года.

Напомним, на этой неделе депутаты парламента Республики Алтай определились с своим представителем в Совфеде. Им стала Татьяна Гигель, которая также занимала этот пост с 2014 года.

Юлия Сасевич


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