«Четвертая медаль с четырех чемпионатов мира подряд очень радует»

Сергей Шубенков стал серебряным призером на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе, повторив, таким образом, результат прошлого чемпионата мира, который в 2017 году состоялся в Лондоне. В финале бегуна из Барнаула, выступающего из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) под нейтральным флагом, опередил лидер мирового сезона американец Грант Холлоуэй. Бронзу получил француз Паскаль Мартино-Лагард. Теперь в коллекции воспитанника Сергея Клевцова четыре награды с чемпионатов мира: помимо двух серебряных, золотая образца 2015-го года и бронзовая, завоеванная в 2013 году в Москве.

Сергей Шубенков показал в отборочном раунде скромные 13,27 сек., а в полуфинале стал вторым (13,18 сек.) после американца Гранта Холлоуэя (13,10), приехавшего в Доху лидером мирового сезона (12,98). В финальном забеге на 110 м с барьерами россиянину, которому 4 октября исполнится 29 лет, было не суждено реализовать мечту и вернуть чемпионский титул, завоеванный в 2015 году на чемпионате мира в Пекине. Здесь он, пробежав дистанцию за 13,15 сек., вновь, как и в два года назад в Лондоне, стал вторым, уступив 0,05 сек. 21-летнему Холлоуэю (13,10) и опередив на 0,03 сек. третьего призера француза Паскаля Мартино-Лагарда (13,18). Считавшийся фаворитом олимпийский чемпион и чемпион мира 2017 года Омар Маклауд из Ямайки зацепился в финале за барьер, упал (как множество раз на протяжении нынешнего сезона, за что спортсмены и тренеры требуют от IAAF применить к нему санкции) и был дисквалифицирован. «Обидно, конечно, что не первый. Но надо принять во внимание, где я был хотя бы месяц назад. А тогда я бежал 13,88 сек. в Париже, при этом реально доставая из себя все»,— поведал Сергей Шубенков журналистам после соревнований.

Здесь следует напомнить, что в Дохе Сергея Шубенкова ожидали сразу несколько прекрасно подготовленных конкурентов, и это при том, что сам он в последнее время был весьма далек от оптимальных кондиций. 16 июня на турнире в Рабате (Марокко) россиянин выигрывал забег, однако за несколько шагов до финиша Омар Маклауд упал и потянул его за собой. Шубенков финишную линию пересек уже в полете и потом долго залечивал травмы плеча, колена и голеностопного сустава. «Лежал в июне с красным валенком вместо колена,— вспоминает он.— Сложно было представить, что придется столько восстанавливаться. Сначала опухла и не крутилась стопа, потом колено "разбарабанило" какой-то инфекцией. Месяц просто выпал».

А когда российский бегун начал набирать форму, выяснилось, что перепрыгивать через барьеры он не в состоянии — не выпрямлялась нога из-за нарушения нервной проводимости в спине. Тренер Сергей Клевцов, вспоминает спортсмен, потратил кучу нервов, семья помогала и спасала мысль, что завершить сезон можно в любой момент… «По таким раскладам серебро — вполне себе круто. Четвертая медаль с четырех чемпионатов мира подряд очень радует»,— резюмировал он.

Характеризуя нового чемпиона мира, Сергей Шубенков отметил его дружелюбие: «В Париже, когда впервые увиделись, он сам подошел: "Привет! Я Грант, ты Сергей. Я знаю тебя. Вау-вау"». Однако, по словам Шубенкова, Холлоуэй очень хитрый: ставит колодки далеко, и при команде «внимание» его корпус сильно уходит за стартовую линию. Кажется, будто все только поднимаются, а он уже на полкорпуса впереди. «Еще никто не побежал, а Грант уже выигрывает! Соревноваться с ним — интересный опыт»,— утверждает россиянин.

В 2015-м году в возрасте 17 лет Холлоуэй побил национальный юниорский рекорд в помещении (7.59, барьеры 99 см), и это был лучший результат сезона в мире среди юниоров. К тому времени он уже имел 2,16 м в прыжке в высоту и 7,84 м в прыжке в длину, выигрывал национальные соревнования в пятиборье и пробовал силы в американском футболе, поражая своей скоростью. В 2015-м году Холлоуэй, за которым охотились представители сразу четырех футбольных клубов, все-таки подписал контракт с легкоатлетическим клубом Флориды, но с правом выступлений за местную футбольную команду. Он радовал футбольных болельщиков и мечтал об олимпийском будущем легкоатлета. Именно мечта стать олимпийским чемпионом и влекла его в «королеву спорта», так что в конце прошлого года Холлоуэй практически полностью переключился на подготовку к стартам-2019 в легкой атлетике.

Для российской команды серебро Сергея Шубенкова — третья медаль в Дохе. Ранее золото здесь завоевали прыгуньи — с шестом Анжелика Сидорова и в высоту Мария Ласицкене. В медальном зачете лидируют американцы (восемь золотых, восемь серебряных, две бронзовые), на втором месте — команда Китая (2-3-3), на третьем — Ямайки (2-2-0).

Вера Мухина