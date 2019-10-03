03 октября, четверг
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Медведев поручил Минфину удвоить расходы по развитию села

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину удвоить расходы на госпрограмму по комплексному развитию села, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с господином Медведевым. По его словам, премьер поддержал инициативы, высказанные представителями фракций на совете Госдумы.

«Председатель правительства поддержал инициативы, высказанные представителями фракций на совете Государственной думы. В том числе по необходимости эффективности использования бюджетного рубля, с целью обеспечения перечисления бюджетных средств в регионы уже в январе следующего года»,— сообщил господин Володин журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что парламентарии вместе с правительством и профильными ведомствами подготовят соответствующие поправки.

Кроме того, господин Медведев, по словам спикера Госдумы, поддержал подходы фракций по сокращению разницы между наиболее и наименее бюджетно-обеспеченными регионами и по необходимости реализовывать инвестпрограммы в регионах через государственно-частное партнерство.

Напомним, государственную программу комплексного развития сельских территорий до 2025 года премьер утвердил в июне. Он поручил «увязать госпрограмму с нацпроектами», что все «быстрее заработало». Задача программы, по словам премьера, состоит в приближении уровня жизни села к городскому, решение проблем доступности медицинской помощи, социального обеспечения и образования. Кроме того, в программу входят жилищное строительство и благоустройство сельских территорий, а также развитие инфраструктуры.

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