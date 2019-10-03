Трамп: США и Финляндия не допустят внешнего вмешательства в дела Арктики

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё сказал, что страны «привержены обеспечению свободы Арктики от внешнего вмешательства». По мнению президента США, ее делами должны управлять нации Арктического региона.

«Америка и Финляндия сотрудничают в деле продвижения стабильности, свободы судоходства и уважения национального суверенитета в Арктике. Обе страны выступают за безопасный регион Арктики, свободный от внешних факторов воздействия, вмешательства и давления. Проще говоря, мы считаем, что вопросами, касающимися Арктики, должны заниматься только арктические страны»,— сказал господин Трамп (цитата по ТАСС).

Господин Ниинистё призвал поддерживать низкий уровень напряженности в регионе. По его мнению, Арктика — не место для военных. Президент Финляндии выразил обеспокоенность экологическими проблемами, в том числе связанных с таянием полярных льдов. «Если мы потеряем Арктику, мы потерям Землю»,— сказал господин Ниинистё (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, вчера президент США выразил беспокойство в связи с «крупномасштабным наращиванием Россией военного присутствия в Арктике, а также растущим стремлением Китая присутствовать» в регионе.

Подробнее о критике США — в материале “Ъ” «Пентагон опасается самостоятельности России в Арктике».