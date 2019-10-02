Прокуратура направила дело генерала Дрыманова в суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего начальника московского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора в отставке Александра Дрыманова и других фигурантов дела о взятках в СКР. Материалы переданы в Мосгорсуд, сообщила ТАСС адвокат Елена Федулова. По ее словам, дата первого заседания будет назначена в течение двух недель после того, как дело поступит в суд.

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Напомним, господина Дрыманова арестовали по делу о взятках, которые вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) предлагал высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение своего соратника Андрея Кочуйкова (Итальянца). Ему были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее “Ъ” писал о том, что фигуранты расследования ознакомились с материалами своего уголовного дела. Из документов следует, что инкриминируемую им сумму следствие так и не нашло, а предполагаемый взяткодатель опроверг на допросе не только причастность к коррупции, но и свое лидерство в преступной среде России, которое ему приписывает ФСБ.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «У генерала подслушали застольную».