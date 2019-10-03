Джон Хантсман

Родился 26 марта 1960 года в Редвуд-Сити (Калифорния) в семье бизнесмена Джона Хантсмана-старшего. Окончил Университет штата Пенсильвания по специальности «международные отношения» (1987).

В 1980–1982 годах занимался миссионерской деятельностью на Тайване. С 1982 года с перерывами на политическую карьеру работал в семейной химической компании Huntsman Corp. и ее подразделениях, занимая посты менеджера проектов, продакт-менеджера, вице-президента, старшего вице-президента, исполнительного директора, заместителя председателя совета директоров, председателя совета директоров. В 1982–1984 годах трудился стажером у сенатора Оррина Хэтча, сотрудником администрации Белого дома, курировал избирательную кампанию Рональда Рейгана в штате Юта.

В 1989–1990 годах работал заместителем госсекретаря в департаменте международной торговли США. В 1990–1991 годах был заместителем министра торговли, курировал Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский регион. В 1992–1993 годах работал послом США в Сингапуре, в 2001–2003 годах — заместителем главы Торгового представительства США. В 2005–2009 годах занимал пост губернатора штата Юта. В 2009–2011 годах был послом США в Китае. В 2012 году принимал участие в праймериз республиканцев, однако вышел из кампании и призвал сторонников поддержать кандидатуру Митта Ромни. С 2012 года входил в советы директоров Caterpillar Inc. и Ford Motor Company, с 2014 года — Chevron Corp., с 2015 года — Hilton Worldwide Holdings Inc. В 2017 году был старшим советником в Huntsman Family Investments.

С 3 октября 2017 года работал послом США в России. В августе 2019 года подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке, с 3 октября покидает пост посла США в России.

Владеет китайским языком. Является мормоном. Женат, семеро детей (включая двух приемных дочерей из Китая и Индии). Дальний родственник кандидата в президенты от республиканцев на выборах 2012 года Митта Ромни.