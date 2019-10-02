Первые в России магазины немецкого ритейлера S.Oliver откроются в Екатеринбурге

Немецкий ритейлер S.Oliver Shoes, который 14 лет назад закрыл свои магазины в России и начал продавать продукцию через онлайн-площадки, снова решил развивать формат офлайн-торговли в стране. Сеть намерена в течение трех лет открыть до 40 торговых точек в регионах страны.

Как рассказал “Ъ” директор по продажам российского представительства сети Иван Шахин, до конца 2019 года ритейлер планирует открыть около 15 корнеров в Екатеринбурге, Нижневартовске, Перми, Воронеже. «Первые корнеры появятся в Екатеринбурге и Нижневартовске»,— уточнил менеджер.

Зачем компания возвращается на рынок через регионы, читайте в материале “Ъ”.