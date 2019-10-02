Облсуд не изменил срок осужденному за коррупцию воронежскому ветеринару

Воронежский облсуд оставил в силе приговор бывшему руководителю Верхнехавской районной станции по борьбе с болезнями животных 35-летнему Виталию Чернову, сообщили в прокуратуре. Ранее Новоусманский райсуд признал ветеринара виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил Виталия Чернова к семи годам и двум месяцам колонии строгого режима, 1,7 млн руб. штрафа, а также лишил его права на три года занимать руководящие должности в органах власти. Облсуд исключил последний пункт, а в остальном оставил его в силе.

Как установил суд, Виталий Чернов склонял занимающихся производством и реализацией продукции животного и растительного происхождения предпринимателей к заключению договоров на услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации с аффилированными фирмами. Кроме того, ветеринар получил взятку от агрофирмы «в виде предоставления его родственнице имущественных прав на сумму не менее 347 тыс. руб. за способствование в силу своего должностного положения совершению действий в пользу этой организации, общее покровительство и попустительство при осуществлении коммерческой деятельности».

Александр Прытков