Воронежский ветеринар получил семь лет колонии строгого режима за коррупцию

Новоусманский райсуд в Воронежской области приговорил к семи годам и двум месяцам колонии строгого режима обвиняемого в нескольких коррупционных преступланиях бывшего руководителя Верхнехавской районной станции по борьбе с болезнями животных 35-летнего Виталия Чернова. Об этом сообщает прокуратура региона, чей представитель участвовал в судебном процессе.

Чернов признан виновным злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как установлено судом, ветеринар склонял местных бизнесменов, занимающихся производством и реализацией продукции животного и растительного происхождения, заключать договоры по дезинфекции, дезинсекции, дератизации с аффилированными фирмами. По описанному силовиками эпизоду взяточничества, осужденный получил от представителей неназванной агрофирмы взятку в виде предоставления его родственнице имущественных прав на сумму не менее 347 тыс. руб. за «способствование совершению действий в пользу этой организации, а также за общее покровительство и попустительство при осуществлении коммерческой деятельности».

Помимо срока в колонии, ветеринар приговорен к штрафу в размере пяти сумм взятки (1,74 млн руб.) и дисквалификации от работы на руководящих должностях в госорганах на три года.

Сергей Калашников