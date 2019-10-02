Мэрия Челябинска не нашла нарушений в покраске фасада исторического дома в розовый

Администрация Челябинска завершила служебную проверку по факту покраски в розовый цвет дома №1 на площади Революции. Решение о покрытии фасада краской признано обоснованным. Рабочие закрасят розовый несколькими слоями краски других оттенков, и цвет будет приближен к первоначальному, сообщил в своем telegram-канале начальник информационно-аналитического управления мэрии Владимир Сафонов.

«Комитет архитектуры администрации города согласовал окрашивание бетонной плитки, поскольку другие технические решения обновления фасада отсутствовали. Цвет не останется розовым. Сложное колорирование даст несколько оттенков, в результате чего внешний вид здания будет максимально приближен к первоначальному», - написал господин Сафонов.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», мэрия организовала служебную проверку из-за жалоб горожан на то, что коммунальщики покрасили в розовый цвет дом, где располагается музей изобразительных искусств. Имя виновного в порче фасада обещали назвать 27 сентября, однако никто из чиновников не был наказан.