Мэрия накажет коммунальщиков, покрасивших в розовый цвет исторический дом в центре Челябинска

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова распорядилась провести служебную проверку по факту покраски в розовый цвет «сталинки» на площади Революции. Имя виновного в порче фасада исторического здания станет известно 27 сентября, сообщил в telegram-канале начальник информационно-аналитического управления администрации города Владимир Сафонов.

Дом, где располагается музей изобразительных искусств, попал в программу благоустройства в рамках подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. О том, что рабочие красят фасад в розовый цвет, сообщил урбанист Лев Владов. «Это же самый популярный челябинский фасад, самый красивый архитектурный ансамбль в городе, в ста метрах от губернатора и мэра. Это сюр! Непрекращающийся праздник мракобесия!»,- написал в telegram-канале «Челябинский урбанист» господин Владов.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в преддверии саммитов ШОС и БРИКС несколько десятков исторических домов исключили из реестра объектов культурного наследия. Это делалось, чтобы у властей была возможность беспрепятственно провести ремонт фасадов. Подготовку к международным мероприятиям осложняло то, что статус объекта культурного наследия предписывает вести реставрационные работы только специальным аккредитованным подрядчикам. Снятие охранного статуса означало, что фасады может ремонтировать любая коммунальная компания, распорядителем выступал регоператор капремонта Челябинской области.