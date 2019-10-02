«Что? Где? Когда?» получила премию ТЭФИ

Передача «Что? Где? Когда?» (Первый канал) стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Телеигра». Она получает эту награду уже в седьмой раз. Объявление лауреатов премии ТЭФИ проходит в Московском театре мюзикла.
Победители также объявлены в номинациях:
- Лучшая развлекательная программа — «Секретный миллионер» («Пятница»);
- Дневное ток-шоу — «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» («Россия 1»);
- Журналистское расследование — «Инсайдеры. Расследование с внедрением» («Пятница»);
- Лучший документальный проект — «Попроси у неба» («Пятница»);
- Телевизионный проект о спорте — «Тотальный футбол» («Матч ТВ»), лучший спортивный телеведущим — Дмитрий Губерниев;
- Просветительская программа — «Мир наизнанку» («Пятница»).
- Лучшая утренняя телепрограмма — «Утро пятницы» («Пятница»), лучшая ведущая утреннего шоу — Регина Тодоренко («Регина+1» на «Пятнице»).