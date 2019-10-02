«Что? Где? Когда?» получила премию ТЭФИ

Передача «Что? Где? Когда?» (Первый канал) стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Телеигра». Она получает эту награду уже в седьмой раз. Объявление лауреатов премии ТЭФИ проходит в Московском театре мюзикла.

Победители также объявлены в номинациях: