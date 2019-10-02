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«Что? Где? Когда?» получила премию ТЭФИ

Передача «Что? Где? Когда?» (Первый канал) стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Телеигра». Она получает эту награду уже в седьмой раз. Объявление лауреатов премии ТЭФИ проходит в Московском театре мюзикла.

Победители также объявлены в номинациях:

  • Лучшая развлекательная программа — «Секретный миллионер» («Пятница»);
  • Дневное ток-шоу — «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» («Россия 1»);
  • Журналистское расследование — «Инсайдеры. Расследование с внедрением» («Пятница»);
  • Лучший документальный проект — «Попроси у неба» («Пятница»);
  • Телевизионный проект о спорте — «Тотальный футбол» («Матч ТВ»), лучший спортивный телеведущим — Дмитрий Губерниев;
  • Просветительская программа — «Мир наизнанку» («Пятница»).
  • Лучшая утренняя телепрограмма — «Утро пятницы» («Пятница»), лучшая ведущая утреннего шоу — Регина Тодоренко («Регина+1» на «Пятнице»).
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