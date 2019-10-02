В Петербурге с января расселили 2,5 тыс. коммунальных квартир

За период с начала года в Петербурге расселили 2,5 тыс. коммунальных квартир. Жилищные условия улучшили 6 тыс. семей. Об этом заявил председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев.

По его словам, расселение производилось в рамках целевой программы. Соцвыплаты получили 2,46 тыс. семей, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время в Петербурге насчитывается более 68 тыс. коммунальных квартир. Вних проживают 224 тыс. семей. Менее трети из них состоят в очереди на улучшение жилищных условий.

Напомним, что за десять лет в городе удалось расселить 48 тыс. коммунальных квартир. За прошлый год — 3,7 тыс. коммуналок.