Эксперты уверены, что люди из других дисциплин будут играть все более значимую роль в области улучшения городских решений. О том, каким будет архитектор будущего, много говорили на одноименной конференции, прошедшей в институте «Стрелка». Какие глобальные вызовы стоят перед молодыми специалистами, какими навыками необходимо обладать — в портрете архитектора будущего, четыре основные черты которого сформулировал «Коммерсантъ Стиль».

Умение коммуницировать и выстраивать бизнес-процессы

Вини Маас,

архитектор, основатель студии MVRDV, Нидерланды

Архитектором я стал довольно поздно, в 31 год. Но возраст не то, что определяет архитектора. Какие навыки нужны архитектору сегодня? Честно, многие, и некоторые из них явно недооценены в нашей образовательной системе. Например, не хватает тех, кто умеет профессионально писать тексты. Умение организовать качественную коммуникацию — особенно в масштабных урбанистических проектах — становится критически важным. Грамотная аргументация проясняет, что именно мы делаем и что нам нужно, однако это никак не преподается в архитектурных и дизайн-школах. Еще один навык, который очевидно необходим,— хорошие организаторские способности. Специалисты, умеющие выстраивать бизнес-процессы, которые знают, куда идти, а куда ходить не надо,— эти талантливые организаторы, которых часто сейчас именуют бизнес-девелоперами, становятся все более важны.

Команде, где много молодых сотрудников, важно понять, будут ли они выстраивать некую «семейственность» или же более формальные отношения внутри компании, а также решить, где работать — наш офис, например, в городе, а некоторые бюро хотят работать в деревне. На мой взгляд, молодым архитекторам очень важно быть близко к потенциальным клиентам, к вдохновению, жить в ритме городской жизни с возможностью участвовать в происходящих в этом городе культурных событиях, с доступом к различным образовательным институциям. Это актуально для Амстердама, Парижа, для нашего офиса в Шанхае. Вообще поработать в разных частях света полезно для архитектора — это важно с точки зрения рынка и маркетинга. А еще всегда нужно быть готовым испытывать искреннее любопытство и удивление. Сегодня важен исследовательский компонент, то есть работа человека за пределами традиционной архитектуры. Более того, часто компании нужно просто попробовать какой-то новый и неожиданный подход или технологию.

Когда мне было 20 лет, я не мог определиться между правом и архитектурой — сейчас выбирать, например, не придется. Сегодня, будучи архитектором, можно поработать с юристами, а будучи юристом — работать с архитекторами. И если вы сможете организовать свою карьерную тропу так, чтобы работать и обмениваться знаниями и опытом с большим количеством людей, тогда вы обретете голос и найдете те тропинки профессионального развития, по которым вам, быть может, пойти хотелось, но все еще не получалось или даже в голову не приходило.

Целостный подход и систематизация

Денис Леонтьев,

архитектор, сооснователь и генеральный директор КБ «Стрелка»

— Мы не занимаемся дизайном и проектированием в формате классического архитектурного бюро, а занимаем нишу предпроектной работы, где отвечаем на вопросы «что, как и почему». У нас в офисе все меньше и меньше практикующих архитекторов: изначально наша команда состояла на 100% из архитекторов, а сейчас это всего лишь 25–30%. Если вы хотите понять город как набор систем, которые нужно обновлять, то вам необходимы специалисты с опытом в самых разных сферах, помимо классической архитектуры и традиционного архитектурного образования, поэтому у нас работают географы, физики, биологи, химики. Люди из других дисциплин будут играть все более значимую роль в области улучшения городских решений.

Сейчас перед нами стоят глобальные вызовы, интересные молодым людям. Планета Земля — результат созданного людьми дизайна и проектирования, это набор систем, ход работы которых нужно правильно организовывать. В будущем все более актуальной частью нашей работы будут становиться вопросы экологии, нельзя игнорировать и то, что город — это организм, нуждающийся во все более быстрых темпах обновления в аспектах образования, мобильности, развития культурной среды. Поэтому сегодняшние профессионалы должны учитывать эти глобальные тренды в урбанистике и осваивать в дополнение к своему базовому архитектурному образованию навыки управления, научной работы: люди, которые приходят к нам с двумя-тремя высшими образованиями, оказываются гораздо более востребованными. Создание проекта — это не линейный процесс, когда каждый специалист роется в своей песочнице. Здесь нужен целостный подход: у тебя есть специализация в области архитектуры, но ты понимаешь язык географов, биологов, ИТ-специалистов и так далее. Пока что взаимопонимания такого рода в сфере архитектуры не хватает.

И помимо образования есть еще один важный аспект — это среда. Если ты оказываешься в среде, которая не стимулирует тебя интеллектуально, если ты не находишься среди людей, которые являются для тебя примером,— беги. Беги из своего университета, беги из своей компании, найди этих людей — это важно. Потому что это единственный способ выйти за грани стандартного набора навыков.

Когда мы основали нашу компанию, мы использовали метафору футбольной команды. Ты можешь быть частью очень сильного бренда и при этом быть внутри него большой самостоятельной звездой, как в футболе. Это важно для молодых ребят, которые всегда задают себе вопрос: «Где же я в этом проекте?» У нас ты, с одной стороны, играешь со всей командой, но, с другой стороны, ты сам забиваешь голы или отбиваешь летящие в ворота мячи. Нет какой-то жесткой вертикали, где кто-то один берет все проекты и распределяет задачи между всеми остальными, в нашей компании более горизонтальная, сетевая структура. Конечно же, здесь есть свои риски: да, мы позволяем людям играть в свою игру или, по крайней мере, даем немного попинать мячик, но если один игрок в команде перетягивает на себя одеяло или играет слишком плохо, то команда проиграет. Но все же подобная командная структура позволяет не так сильно бояться делать ошибки. Моя работа менеджера состоит в том, чтобы позволить подчиненному совершить максимальное количество ошибок, которое не приведет к тому, что проект потерпит неудачу.

Подход к архитектуре как экосистеме и инвестиции в культуру

Кулапат Янтрасаст,

тайский и американский архитектор, основатель студии wHY

— Архитектор — это человек, способный взаимодействовать с широкими группами людей, будучи своего рода лидером. Архитектура больше не является личным делом, это дело общественное. И если вы не ориентированы на общество, если вы не способны вовлечь окружающих в свой дискурс, то вы скоро окажетесь в проигрышной позиции. Я представляю архитектуру, дизайн как экосистему, в которой все взаимосвязано, и чувствую, что эпоха дизайна в вакууме закончена, она нанесла уже достаточно большой ущерб. Нужно перестать замыкаться в своих профессиональных рамках и наконец-то начать слушать, сотрудничать и делать что-то небывалое. Это ключ к будущему нашей профессии.

В один прекрасный день, сидя в офисе, я осознал, что все вокруг меня пытаются решить проблемы исключительно при помощи архитектурных инструментов — просто потому что только они есть у нас в руках. Но мы подумали: как нам стать мастером, у которого их целый ящик? Где-то к 2009 году мы открыли офис в Нью-Йорке и начали заниматься еще и ландшафтным дизайном, начали создавать объекты интерьера, произведения искусства и вовлекать в нашу работу разных специалистов: кураторов, дизайнеров, художников, экологов, антропологов. Процесс этого взаимодействия привел к появлению выдающихся проектов, и я заметил, что архитекторы в нашей команде вместо того, чтобы просто сидеть и чертить по техзаданию, стали заниматься вещами, ориентированными на долгосрочные социальные изменения. И это то, в чем я лично глубоко заинтересован. Может быть, это прозвучит как клише, но в первую очередь я хочу создавать пространства, в которых люди будут счастливы. Мы подчас забываем, что наша работа сводится к коммуникации, и просто производим объекты, а ведь другая важная составляющая нашего проекта — это опыт, который люди будут получать внутри них. И я со временем все больше прислушиваюсь к контексту площадки и позволяю этому контексту вести меня.

Я работаю в разных локациях — в Италии, Германии, Азии, Японии, США — и каждый раз иду к рабочим, чтобы разрабатывать технологию с ними. То есть не переношу, к примеру, японское ноу-хау на другую землю, а стараюсь создать лучший вариант из всех возможных именно для этого конкретного места. Шеф-повар всегда создает блюдо из местных продуктов.

Если развивать кулинарную метафору, то важно еще сказать, что вообще-то, чтобы научиться готовить, вы идете сначала в кулинарную школу, а потом просто на практике набиваете руку. В процессе формального обучения мы узнаем не так много, как во время простого наблюдения за человеком. Практика — это самое ценное, поэтому я всегда много работаю со стажерами. Я вижу, что в университетах архитектура слишком сильно «интеллектуализируется»: люди не переходят от слова к делу. Но если ты хороший архитектор, то ты сможешь донести свою философию через свои проекты.

Одна из главных проблем, с которой приходится сталкиваться: люди не видят ценности в архитектуре. Я всегда говорю своим клиентам, что, например, музей или школа — это не просто здание, а инвестиция в культуру. Нужно обязательно говорить о том, как изменится социальный климат, как это повлияет на жизнь людей, какие возвратные инвестиции принесет.

Любопытство

Даан Розегарде,

нидерландский художник, спекулятивный архитектор, основатель Studio Roosegaarde

— Я полагаю, что мы живем в очень особенном мире, когда, возможно, технологий и денег вполне достаточно, но вот любопытства не хватает, из-за чего мы не задаем вопрос о том, как должно выглядеть будущее. В 1960–1970-е годы архитектура была очень любопытной отраслью: у нас были ходячие города, суперстудии, мы хотели полететь на Луну, отправились даже туда! Но в какой-то момент мы как-то испугались будущего. Сегодня мы боимся, что роботы отнимут у нас работу, не станем ли мы бифштексом на столе у них в будущем? Нет, конечно! Мы же останемся людьми, которые хотят учиться, делиться, исследовать — вот именно те навыки, которые нам нужны, и компьютеры очень плохо умеют работать с ними. Я верю, что мы будем жить в мире, где креативность — основной капитал, потому что именно это отличает нас от машин.

Мы, архитекторы, должны осознать, что сталкиваемся с тяжелыми проблемами: загрязнение воздуха, воды, повышение уровня моря — все это результат плохого проектирования, плохого дизайна. И мы, архитекторы и дизайнеры, должны использовать это положение вещей как составляющие исследования и самовыражения. Я верю, что, показывая красоту чистого воздуха, чистой энергии, чистого пространства, я вызываю у людей отклик на эту проблему, заставляю задуматься. Они вовлечены в процесс просто потому что я создал и показал им прототипы нового мира. Я бы хотел иметь возможность сделать больше. Но, действительно, мои проекты уже являются частью процессов изменений.

Архитектура, проектирование, дизайн — это замечательная область, в которой можно проявлять любопытство к будущему, думать о нем, проектировать и не ждать государственных субсидий или правового регулирования. Будущее — это наша песочница, там мы можем учиться и творить. Просто рисовать здания в 3D Max уже недостаточно.

До 10 октября продолжается прием заявок на бесплатную программу профессионального развития для специалистов в области архитектуры и городского планирования Архитекторы.рф.