Fitch зафиксировало в Китае резкий рост потребления растительного «мяса»

По данным аналитиков Fitch Solutions, в Китае резко растет спрос на «мясо» растительного происхождения. Это происходит из-за сокращения объемов предложения обычного мяса, в частности свинины, на китайском рынке. По мнению Fitch, продвижение фейкового мяса в Китае вызвано двумя причинами — тем, что местная промышленность не может предоставить необходимого объема мяса потребителям, и тем, что импорт мяса в страну пострадал из-за эпидемии африканской чумы свиней. В самом Китае, по данным ООН, из-за этой эпидемии пришлось забить 1,7 млн свиней.

В связи с этим аналитики Fitch отмечают, что растущее предложение и спрос на псевдомясо в Китае в ближайшее время могут стать полномасштабной тенденцией, которая бросит вызов местным традициям. «Тренд потребления растительного мяса может рассматриваться как новый шаг в развитии этой традиционной культуры»,— отмечается в докладе.

О том, как мясо на основе растительного белка начали использовать российские рестораны, читайте в публикации “Ъ” «Мясозамещение».

Евгений Хвостик