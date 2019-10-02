Следователи проверяют информацию о пытках в колонии в Петрозаводске

Следственный комитет России (СКР) начал проверку информации о пытках в исправительной колонии №9 в Петрозаводске после жалобы начальника этого исправительного учреждения Ивана Савельева о клевете, сообщило издание «Петрозаводск говорит» со ссылкой на региональное управление СК. Господин Савельев утверждает, что его оклеветали, а информация в статье «Медиазоны» оскорбляет представителя власти.

С жалобой на пытки в ИК также обратился адвокат Виктор Молодежников от имени пятерых заключенных исправительного учреждения №9. Рассказы этих пятерых осужденных стали основой для материала «Медиазоны».

В публикации издания речь идет об ИК №9, где отбывают наказание осужденные по тяжким и особо тяжким статьям. Заключенные утверждают, что действующий начальник исправительного учреждения лично избивал их. После выхода статьи господин Савельев собрал пресс-конференцию, на которой пообещал подать в суд на «Медиазону», авторов текста и героев.

В августе 2019 года началась масштабная проверка петербургского СИЗО «Кресты-2» после публикации правозащитной организацией Gulagu.net видео, на котором два человека палкой бьют арестанта. Заявление пострадавшего было передано в местную прокуратуру и СКР по городу. Следователи пришли к выводу, что видео сфабриковано, против троих заключенных, показанных на видео, возбудили дело по статье о вымогательстве.

О ситуации — в материале “Ъ” «"Кресты-2" заподозрили в пыточном режиме».