Зарубежные СМИ: Как Кремль реагирует на протестные акции в Москве?

Накануне в Москве прошла согласованная акция в поддержку в том числе фигурантов «московского дела». По данным организации «Белый счетчик», ее посетили более 25 тыс. человек. Московская полиция заявила о 20 тыс. участников. На митинге говорили не только об арестованных на летних протестных акциях, но и о фигурантах дела «Нового величия» и аспиранте МГУ Азате Мифтахове. Его обвиняют в попытке поджога офиса «Единой России». Зарубежные СМИ уверены, что говорить о спаде протестного движения в Москве пока рано. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

По мнению колумниста The Independent, прошедшая акция вряд ли угрожает президенту Владимиру Путину. При этом издание отмечает, что протестные митинги совпали с падением рейтинга главы государства на фоне пенсионной реформы и сокращения реальных доходов населения. Активисты надеются, что в итоге акции будут способствовать еще большим уступкам со стороны власти, которые уже отпустили на свободу Алексея Миняйло и изменили меру пресечения актеру Павлу Устинову.

Reuters, впрочем, полагает, что эти уступки могут быть особой тактикой Кремля, которая позволит избежать более уверенных шагов со стороны власти. Но, как замечает агентство, удержание политзаключенных сильно вредит ее рейтингу.

Попытка Кремля подавить оппозицию не удалась, считают авторы The Wall Street Journal. Издание напоминает о волне обысков в штабах Алексея Навального и квартирах его сторонников. Власти были шокированы результатами прошедших в начале сентября выборов, хотя они настаивают на сохранении лидерства «Единой России» в ключевых регионах за пределами Москвы.

По мнению журналиста Financial Times, жесткие действия властей, в том числе аресты мирных демонстрантов, только усиливают недовольство протестующих.