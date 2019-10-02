Сотрудники СКР во время обыска в ростовском штабе Навального забыли у активистов свою документацию

Активисты штаба Алексея Навального в Ростове обнаружили у себя в офисе внутренний документ следственного комитета — поручение о производстве следственных действий, сообщается в группе штаба в Facebook. К сообщению прикреплено фото документа. По версии сотрудников штаба, документ следователи забыли во время проведения обыска.

В документе сказано, что сотрудники штаба Навального в Ростове могут быть причастны к легализации 75 млн руб., полученных преступным путем, в которой обвиняют сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией».

«В помещениях штаба, а также по местам проживания его сотрудников могут находиться предметы, документы и электронные носители информации, имеющие значение для уголовного дела, а также денежные средства, добытые преступным путем»,— говорится в поручении.

Кроме того, следователям поручили наложить арест на денежные средства «интересующих следствие лиц».

В документе жирным шрифтом выделен абзац, предписывающий исключить возможность ознакомления с поручением каких-либо лиц, за исключением сотрудников следственного управления, которыми это поручение исполнено.

В пресс-службе СУ СКР по Ростовской области от комментариев отказались.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, 12 сентября в штабе Алексея Навального в Ростове-на-Дону прошел обыск. В этот день следственные действия проводились в штабах более чем 30 городов России

Дарья Голякова