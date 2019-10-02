Жители Эстонии лидируют по числу поданных заявок на электронные визы

По данным на 1 октября от иностранных туристов поступило 3,5 тыс. заявок на посещение Петербурга или Ленобласти по электронной визе. Как сообщили в Смольном, наиболее число обращений — около трети от общего числа поступило от граждан Эстонии. Востребована услуга у граждан Латвии и Германии. Среди заявителей есть также граждане Филиппин, Индии и Китая.

Напомним, что с октября резиденты 53 стан могут посетить город или область по электронной визе. Заполнить анкету на ее получение нужно за несколько дней до поездки. Туристы с электронными визами могут выбрать любой вид транспорта для поездки, кроме железнодорожного.