Лавров заявил, что США выгодна «турбулентность» на Ближнем Востоке

Вашингтон заинтересован в нестабильности на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Несмотря на это, Россия видит «проблески здравого смысла» в контактах с американскими коллегами по Ближнему Востоку, добавил он.

«Если посмотрите на американские кампании вмешательства, они, по сути дела, направлены на то, чтобы заставить соответствующие стороны делать так, как считает нужным Вашингтон. А Вашингтон обычно считает нужным, вернее считает для себя полезным, иметь такую турбулентность, незатухающую, потому что Соединенные Штаты далеко, здесь есть базы. Они всегда могут смотреть, где им выгодно поддержать одну сторону, где другую, куда потечет нефть, откуда брать газ, где что-нибудь продать свое из вооружений»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). Вместе с тем он отметил, что западные и американсие коллеги «сквозь зубы, но приветствовали» договоренности, которые были достигнуты в астанинском формате.

Ранее господин Лавров выступал с критикой западных партнеров в рамках недели высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. В частности, он отметил выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, «односторонние решения» по Иерусалиму и Голанским высотам, бомбежку Ливии с нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и попытку вернуть в Латинскую Америку «правила» времен «доктрины Монро».

О том, что еще было на неделе Генассамблеи ООН — в материале “Ъ” «Организация разобщенных наций».