Банк ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию

В среднем уменьшение составило 0,2 процентных пункта

Банк ВТБ уменьшил ставки по кредитам наличными и рефинансированию, в среднем на 0,2 процентных пункта, в рамках своей продуктовой линейки. Как сообщили в финансовой организации, теперь минимальная ставка для зарплатных клиентов составляет 9,4% при использовании дебетовой карты с опцией «Заемщик», а без этой опции — 10,9% годовых. При этом оформить кредит наличными можно на сумму до 5 млн руб. и сроком до пяти лет. Соответственно, сокращение ставок затронуло и услугу рефинансирования — в рамках одноименной программы можно объединить несколько кредитов разных банков в один или погасить долг в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн руб. на любые цели.

По данным банка, с января по август 2019 года клиенты ВТБ оформили более 930 тыс. кредитов наличными на общую сумму 589 млрд руб. (плюс 17% к аналогичному периоду прошлого года). В рамках рефинансирования объем выданных кредитов увеличился по сравнению с 2018 годом в два раза и составил 51,5 млрд руб. Программой воспользовались более 78 тысяч человек. Портфель кредитов наличными за восемь месяцев этого года показал рост более 13%, превысив 1,348 трлн руб.

По словам начальника управления кредитных продуктов ВТБ Юрия Топтунова, одной из стратегических задач банка сегодня является клиентоориентированный подход, а также повышение доступности финансовых продуктов. «Поэтому мы всегда ищем возможности для снижения ставок по нашим кредитным продуктам и улучшения условий их выдачи. На сегодняшний день ценовые параметры банка являются одними из лучших на рынке», - пояснил он.