Комиссия Госдумы направила вопросы главе Facebook об исполнении российских законов

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству во внутренние дела России направила главе Facebook Марку Цукербергу вопросы об исполнении российского законодательства.

«Вопросы направили. У них нет своего представительства в Москве юридически значимого»,— сказал глава комиссии Василий Пискарев (цитата по «РИА Новости»). Он не уточнил содержания вопросов.

По данным “Ъ”, в письме содержится просьба дать объяснение, почему в день тишины в Facebook была политическая реклама и агитация, что нарушает российское законодательство. В качестве доказательств к письму прилагаются скриншоты Роскомнадзора.

Как сообщил “Ъ” член комиссии Юрий Синельщиков (КПРФ), председатель не согласовывает свои запросы с другими членами комиссии, он направляет их в рабочем порядке. «А потом мы все вместе обсуждаем результаты»,— пояснил господин Синельщиков.

Напомним, комиссия была создана 19 августа на внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента по предложению лидеров фракций всех четырех парламентских партий. Ее первое заседание состоялось 23 августа. В частности, Google и Facebook обвинили в распространении политической рекламы в день выборов в России. Представителей компаний приглашали принять участие в заседании комиссии, однако они туда не пришли.

Подробности — в материале “Ъ” «Google и Facebook не подключаются к Госдуме».