Тлетворное звучание

В сентябре на сайте Министерства культуры РФ был опубликован список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках образовательного проекта «Культурный норматив школьника». В него, в том числе, попали композиции известных рок-групп XX века: Queen, The Beatles, Nirvana, Pink Floyd и других. В Госдуме подобное решение раскритиковали, а информация о проекте впоследствии пропала с сайта ведомства. В Минкульте объяснили, что документ не был официально утвержден и представлял собой лишь мнения отдельных экспертов. «Ъ FM» решил вспомнить пять историй о том, как известные зарубежные рок-музыканты подвергались запретам и гонениям и даже оказывались на скамье подсудимых из-за своих песен.



The Beatles

Слева направо: Джон Леннон, Джордж Хариссон, Ринго Старр и Пол Маккартни Фото: AP

«Это был уникальный шанс, но мы его упустили!» — многие израильтяне называют события 1965 года одной из самых позорных страниц истории. Нет, речь не об очередном арабо-израильском конфликте, а об отмене концерта группы The Beatles, выступления которой ждали десятки тысяч жителей еврейского государства.

Официально о причинах отмены визита самой популярной группы планеты тогда никто не сообщил. Мотивы стали известны много лет спустя: в 2008 году посол Израиля в Великобритании передал сестре Джона Леннона письмо с официальными извинениями. В нем говорилось: «Мы хотим исправить историческое упущение. Гастроли были отменены из-за того, что некоторые политики посчитали, что выступление может оказать развращающее действие на израильскую молодежь». Извинения были приняты, а год спустя в Израиле впервые выступил Пол Маккартни.

Judas Priest

Слева направо: Кеннет Даунинг, Тим Оуэнс, Гленн Типтон Фото: Louisa Buller / AP

Летом 1990 года британские металлисты Judas Priest оказались на скамье подсудимых. Иск к коллективу подали из-за самоубийства двух американских юношей. Один из них перед смертью заявил, что на суицид их толкнули слова из песни Judas Priest — «Better By You, Better Than Me». В ней они якобы услышали слова «Do it!» («Сделай это!»).

Родители подростков возложили вину на британскую группу. Процесс длился несколько месяцев — вокалист Judas Priest Роб Хэлфорд летал из Англии в Штаты раз в неделю. Апофеозом громкого процесса стал допрос: певца попросили исполнить перед судом ту самую композицию.

Не найдя в словах песни ничего криминального, председательствующий постановил: призыв «сделать это» — всего лишь случайный акустический эффект, который никого ни к чему побудить не может, и обвинения с музыкантов были сняты.

«Вашингтонские жены против рокеров»

Жена сенатора от штата Теннесси Типпер Гор (слева) и Сьюзан Бейкер — жена министра финансов Джеймса Бейкера Фото: Lana Harris / AP

В 1985 году споры о влиянии современной музыки на умы молодежи дошли до американского Сената. Группа из четырех жен известных политиков потребовала принять закон, позволяющий общественности запрещать записи, которые пропагандируют секс и насилие. Слушания в Сенате получили название «Вашингтонские жены против рокеров». Поборники общественной морали демонстрировали якобы непристойные обложки пластинок и видеоклипы. А противники запрета советовали недовольным не заводить детей, если они не могут их правильно воспитать.

Музыкант Фрэнк Заппа напомнил о Конституции США, которая запрещает посягательства на свободу слова: «Это плохо продуманный кусок глупости, который не дает никаких реальных преимуществ детям, нарушает гражданские свободы людей, которые не являются детьми, и обещает многолетние судебные тяжбы»,— заявил Заппа.

Законопроект «вашингтонских жен» не прошел. Они лишь убедили звукозаписывающие компании добровольно маркировать продукцию предупреждением о нецензурной лексике.

Nirvana

Слева направо: Дэйв Грол, Курт Кобейн, Крист Новоселич Фото: Redferns / Getty Images

Обложка альбома группы Nirvana «Nevermind» входит в топ-5 самых узнаваемых в истории рок-музыки. На ней изображен четырехмесячный младенец, нырнувший в бассейн за долларовой купюрой. Проблема в том, что ребенок был полностью обнажен.

Изображение шокировало поборников общественной морали. Сначала представители рекорд-лейбла потребовали от музыкантов изменить обложку, но Курт Кобейн заявил: «Вы должны быть латентным педофилом, если вас это оскорбило!» Он согласился лишь на стикер в качестве фигового листка.

Но скандала избежать не удалось: общественность потребовала запретить продажу альбома. Позднее один из представителей звукозаписывающей компании возмущался: «Любой человек может взять водительское удостоверение, пойти в магазин и купить там автомат Калашникова! Но продавать альбом с голым ребенком на обложке им не позволяют моральные принципы!»

Скандал вскоре улегся, а «Nevermind» оказался самым коммерчески успешным диском группы Nirvana — получил бриллиантовый статус в США и дважды платиновый в Великобритании.

Pink Floyd

Слева направо: Ричард Райт, Дэвид Гилмор, Ник Мейсон Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Pink Floyd занимали почетное место в списке западных коллективов, запрещенных в СССР. Коллектив попал под запрет исключительно по политическим соображениям — за единственную строчку из песни «Get Your Filthy Hands Of My Desert»: «Brezhnev took Afghanistan, Begin took Beirut» («Брежнев взял Афганистан, а Бегин взял Бейрут»).

Речь идет о событиях конца 70-х — начала 80-х годов: вводе советских войск в Афганистан, гражданской войне в Ливане, англо-аргентинском конфликте на Фолклендах. И хотя пластинки группы никогда не выходили в Советском Союзе, за упоминание имени генсека британцев моментально обвинили в «извращении внешней политики СССР», а их записи изымали на границе.

Впрочем, гонения продолжались недолго: уже в 1987 году Pink Floyd дали несколько концертов в Москве. Та самая песня на них не исполнялась — правда, не по цензурным соображениям, а из-за авторского спора между участниками группы.