Воронежский футбольный клуб «Факел» снизил прибыль и выручку в 2018 году

Ассоциация футбольный клуб «Факел» (управляющее юрлицо клуба) закончила 2018 год с выручкой в 6,2 млн руб. и чистой прибылью в 186 тыс. руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». По сравнению с 2017-м оба финансовых показателя снизились: тогда выручка «Факела» составила 9,2 млн руб., а чистая прибыль — 777 тыс. руб. Вместе с тем снизилась и кредиторская задолженность клуба. В 2017-м она равнялась 119,6 млн руб., а по итогам 2018-го — 59,8 млн руб. Активы оцениваются в –35,3 млн руб. Учредителями ассоциации выступают принадлежащее областному департаменту имущественных и земельных отношений ОАО «СК "Факел"» и ООО «ТД "Хлебный"» Натальи Яковлевой.

О планах по развитию «Факела» читайте в интервью “Ъ-Черноземье” гендиректора клуба Романа Асхабадзе.

Александр Прытков