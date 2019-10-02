Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

Восемь иностранных банков подключились к cистеме передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT. Три из них уже работают, а остальные заключили договор и сейчас находятся на стадии тестирования, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

«У нас обеспечена возможность подключения как иностранных банков, так и иностранных юрлиц к СПФС…. На сегодняшний день в системе участвуют около 400 пользователей, с восемью иностранными участниками уже заключены договоры, 34 юридических лица также заключили договоры. У нас растет трафик передаваемых сообщений, на сегодня он составляет порядка 15% от внутрироссийского трафика в SWIFT, в прошлом году этот показатель был на уровне 10–11%»,— сказала госпожа Бакина в ходе пленарной сессии на ПЛАС-форуме (цитата по «Прайм»). Также ЦБ занимается проработкой возможности подключения к системе через сервис-бюро, которые уже являются ее участниками, а не напрямую.

О том, что ЦБ планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей СПФС специально уполномоченным сторонним организациям, ранее сообщала газета «Известия». Предполагается, что это позволит упростить и ускорить процесс подключения российских и иностранных банков и юридических лиц.

Напомним, законопроект, позволяющий иностранным юрлицам подключаться к СПФС, внесли в Госдуму в 2018 году. Документ предлагает разрешить обмен сообщениями напрямую как для российских компаний, так и для иностранных.

Подробности — в материале “Ъ” «Российский аналог SWIFT выходит в мир».