Верховный суд отменил указ губернатора Магаданской области о премиях некоторым чиновникам

Верховный суд России признал незаконным указ губернатора Магаданской области Сергея Носова о премировании в размере двух окладов некоторых категорий госслужащих за эффективную работу, говорится в сообщении на сайте регионального отделения прокуратуры.

На решение господина Носова пожаловался прокурор Магаданской области. Однако глава региона отклонил протест прокурора, после чего он обратился в суд. Судья признала указ законным, после чего прокуратора обратилась в Верховный суд.

Напомним, документ о выплате премий помощникам губернатора, руководителям департаментов, замам руководителей управлений и некоторым другим чиновникам был опубликован 4 марта 2019 года.