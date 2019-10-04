С помощью продуктов SAP крупнейший банк РФ улучшил пользовательский опыт и производительность в процессах управления бюджетом и финансами, сопровождения логистической цепочки, подготовки обязательной и управленческой отчетности.

Сбербанк — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, его клиенты — более 92,1 млн физлиц и 2,3 млн компаний. Количество сотрудников — 291 тыс. человек, чистая прибыль по МСФО (2018 год) — 831,7 млрд руб. Адрес сайта — www.sberbank.ru.

Начало

Драйвером проекта стала ориентация на удовлетворенность внутреннего клиента и технологическое лидерство. Было принято решение кардинально увеличить производительность системы и значительно улучшить UI/UX (пользовательский опыт и интерфейс). Также банк получил возможность успешно реализовать требования ЦБ РФ для ведения параллельного учета по МСФО.

Цель

Повышение производительности системы SAP в три-пять раз.

Улучшение бизнес-процессов управления финансами, бюджетами, сопровождения логистической цепочки, отчетности.

Обеспечение полной и достоверной информации по активам.

Создание нового технологического фундамента развития сервисов системы.

Решения SAP

SAP ERP ЕСС 6.0; SAP HANA 2.0; SAP Fiori.

Как стало

Технологическое преимущество платформы SAP HANA позволило реализовать требования стандартов МСФО, в том числе по параллельному учету внеоборотных активов. Введен в эксплуатацию функционал для отражения массовых операций с его заполнением. В управлении финансами проект оптимизировал процессы согласования. В сфере логистики разработана удобная навигация по системным документам, а в управлении бюджетом — монитор закрытия бюджетного периода и контроля бюджетных аналитик. Введен в эксплуатацию функционал по оптимизации процесса учета капзатрат.

Результат

После перехода на платформу SAP HANA улучшился показатель Time-To-Market благодаря упрощению разработки новой функциональности приложений SAP — до 30% от исходных значений. Новый подход к повышению уровня удовлетворенности конечного пользователя за счет UX/UI серьезно повлиял на продуктивность работы и снижение числа ошибок. С помощью SAP Fiori банк запустил единое окно для доступа ко всем сервисам SAP и платформу для работы пользователей как во внутренней сети банка, так и для мобильных устройств. По итогам проекта показатель удовлетворенности пользователей вырос почти в два раза. Разработано единое окно, обеспечивающее доступ к сервисам SAP, реализованы новые интерфейсы на технологии SAP Fiori/Ul5, оптимизированы функции пользователей по направлениям «Роли и полномочия», «Управление финансами и бюджетом», «Сопровождение логистической цепочки», «Бухучет», «Командировки».

Ключевые цифры