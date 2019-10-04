Создание хранилища данных и автоматизация отчетности на базе SAP помогли банку Al Hilal сократить время подготовки регуляторных отчетов с трех рабочих дней до четырех часов.

Банк Al Hilal создан в 2010 году по соглашению правительств Республики Казахстан и ОАЭ для предоставления инновационных банковских продуктов и услуг в соответствии с правилами и принципами шариата. Количество сотрудников — 116 человек. Совокупный доход за 2018 год — 563,6 млн тенге. Адрес сайта — www.alhilalbank.kz.

Начало

Сотрудники банка тратили большое количество времени на формирование отчетов для регулятора, на их проверку часто не хватало времени. Это сказывалось на имидже банка в глазах сотрудников и инвесторов. Остро встал вопрос о корректности подаваемых регулятору данных. Совет директоров банка принял решение о полной автоматизации регуляторной отчетности.

Цель

Автоматизация регуляторной отчетности на базе единого хранилища данных.

Решения SAP

SAP BusinessObjects Enterprise.

Реализация

Ранее данные банка хранились в различных неинтегрированных системах, поэтому для подготовки отчетности приходилось выгружать и консолидировать их вручную. Для соответствия текущим требованиям регулятора специалистам приходилось тратить время на проверку актуальности форм. Банку требовалось сократить время на подготовку отчетов в три раза, повысить достоверность данных до 100%, сократить ошибки ручной обработки до нуля. Также необходимо было обеспечить соответствие отчетности законодательству и актуальным формам Национального банка Республики Казахстан.

Что изменилось

Главным этапом проекта стало создание централизованного хранилища данных на базе решения SAP. Все данные банка из разных систем стекаются в это хранилище. Сотрудникам больше не приходится вручную консолидировать данные — решение позволяет в режиме реального времени обновлять нормативно-справочную информацию, вносить корректировки, обогащать данные, которые автоматически обновляются в системах-источниках.

Результат

Ожидания банка от проекта оправдались: создана инфраструктура корпоративного хранилища данных, налажены процессы сбора первичных данных, внедрена технология обеспечения качества данных, развернуты аналитические витрины по кредитным портфелям для юридических и физических лиц. Удалось ускорить и упростить процесс сбора и подготовки отчетности, снизить затраты и повысить эффективность работы сотрудников. Повысилось доверие к банку со стороны бизнес-пользователей. У руководства появился доступ к единому источнику информации в режиме реального времени, и, как следствие, принимаются правильные решения.

Ключевые цифры