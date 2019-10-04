Внедрение мобильных технологий SAP для планирования и учета осмотров и инспекций позволило компании повысить надежность работы производственного оборудования.
Международная ГК Eurasian Resources Group (ERG) входит в число ведущих в мире групп в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Количество сотрудников — более 70 тыс. человек. Адрес сайта — www.erg.kz.
В 2017 году ERG решила коренным образом изменить подход к планированию и исполнению ремонтов в группе, повысить надежность оборудования, сократить ремонтные затраты, повысить точность планирования. Требовалось внедрить новый подход к осмотрам и инспекциям, повысить качество данных, изменить отношение сотрудников предприятий. Также для обеспечения оперативности и качества данных возникла необходимость использования современных мобильных технологий.
SAP ERP; SAP Mobile Platform; SAP Work Manager; SAP Multiresource Scheduling.
Разработаны технологические карты на осмотры и инспекции, определяющие периодичность и порядок выполнения мероприятий. Появилось четкое распределение зон ответственности сотрудников между службами надежности, планирования и исполнения. Внедрено мобильное решение для планирования и учета результатов инспекций оборудования.
Благодаря использованию мобильных технологий и системы SAP MRS каждый сотрудник получает индивидуальное рабочее задание на терминал в начале смены. Маршрут каждого обхода оптимизируется с учетом расположения оборудования в цеху. При считывании RFID-меток на оборудовании мобильное приложение на базе SAP Work Manager автоматически выводит список узлов и необходимые операции. Время, затраченное на выполнение операций, рассчитывается системой автоматически, информация о трудозатратах передается в SAP ERP. Мобильное приложение не позволяет сотруднику закончить работу без фиксации полной информации о состоянии оборудования.
Организация работы персонала стала прозрачной на каждом этапе: от планирования до исполнения. Оптимизированы маршруты обходов, разделены зоны ответственности, выровнена загрузка людей. Значительно повысилось качество данных о состоянии оборудования. Снижено время простоев оборудования за счет регулярных мероприятий по предотвращению отказов. Также компания отметила значительное улучшение трудовой дисциплины и качества осмотровых работ благодаря системному контролю за их исполнением.
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