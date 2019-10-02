Эксперты назвали причину взрыва метана в жилом доме в Кузбассе

Специалисты связали взрыв метана в жилом доме в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области с незаконной деятельностью сборщиков металлолома. Об этом стало известно на совещании с участием первого вице-губернатора Вячеслава Телегина. «Причиной выхода метана на поверхность стал факт незаконного вскрытия сборщиками металлолома шурфа старой шахты (1940-1950 годов), из-за которого произошло перемещение воздушных масс и выдаваливание воздухом метана на поверхность — в жилые дома»,— написал глава Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов на своей странице в Instagram.

По данным МЧС, в Ленинске-Кузнецком обследовано более 400 домов, замеры показывают, что газа метана в жилом секторе нет. На совещании специалисты АО «СУЭК-Кузбасс» сообщили, что выполнена принудительная дегазация пласта, пробурено восемь изыскательских скважин, проведена электроразведка пласта, которая позволяет увидеть горный массив на глубину до 50 метров, монтируется дегазационная установка, написал господин Тихонов. Материалы переданы в следственные органы.

Напомним, взрыв произошел 5 сентября около 23:00 в частном доме на улице Воронежская. Предположительно, он мог произойти из-за скопившегося газа метана. По предварительным данным, газ мог проникнуть из выработок пласта «Дягилевский», который отрабатывала шахта «Байкаимский шахтер» более полувека назад. 63-летняя женщина, получившая ожоги в результате взрыва, спустя неделю скончалась в больнице.

Юрий Зуев