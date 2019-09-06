Причиной взрыва дома в Кузбассе могло стать скопление метана

Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, сообщает пресс-служба городской администрации. Пострадавшая женщина доставлена в больницу.

Взрыв произошел 5 сентября около 23:00 в частном доме на улице Воронежская. В качестве одной из возможных причин взрыва власти Ленинска-Кузнецкого называют скопление природного газа — метана, содержащегося в пластах угля. «На основании изучения проектов ведения горных работ сделано предположение, что газ мог проникнуть из выработок пласта Дягилевский, который отрабатывала шахта "Байкаимский шахтер" в 1940-х годах»,— говорится в сообщении горадминистрации.

Следственный комитет России начал проверку по факту получения 63-летней жительницей Ленинска-Кузнецкого ожогов. Как уточняет пресс-служба регионального управления СКР, будет установлено предприятие, которому принадлежат отработанные горные выработки.

Юрий Зуев