Роспотребнадзор добился закрытия 19 хостелов в Москве в 2019 году

За первые девять месяцев 2019 года в Москве из-за грубых нарушений закона были закрыты 19 хостелов, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают, что от москвичей за этот период поступило 186 жалоб.

Роспотребнадзор также напомнил, что с 1 октября вступили в силу поправки к Жилищному кодексу об ограничениях для хостелов в многоквартирных жилых домах. Теперь открыть мини-гостиницу можно только на первом этаже после перевода помещения в нежилой фонд и организации отдельного входа.

Как отмечает РБК со ссылкой на статистику геосервиса 2ГИС, запрет не привел к резкому закрытию хостелов. К 1 октября в Москве зарегистрировано 312 мини-гостинец. При этом хостелов, находящихся в жилых домах выше второго этажа, становится меньше.

Изменения в законодательстве также не привели к резкому увеличению цен, как это прогнозировали эксперты. К такому выводу пришел РБК на основании анализа данных из Booking.com. Средняя цена в категориях «Хостелы», «Апартаменты» и «Гостевые дома» составляет около 8 тыс. руб. на двух человек.

О том, что происходит с рынком хостелов в России, читайте в материале “Ъ”.