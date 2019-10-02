Зарубежные СМИ: Как процесс импичмента Дональда Трампа влияет на чиновников Белого дома?

В связи с делом об импичменте Дональда Трампа «под прицелом» оказались и чиновники Белого дома. Лидеры трех комитетов Палаты представителей выступили против госсекретаря Майка Помпео. Они обвинили его в запугивании свидетелей и препятствовании расследованию. Возмущение вызвало заявление Помпео, что его дипломаты не смогут, вопреки требованию конгрессменов, участвовать в слушаниях по контактам Киева и Вашингтона. Госсекретарь нашел в соответствующем запросе процедурные нарушения, а также отметил: некоторые аспекты можно воспринять как способ запугивания. В то же время сам Трамп назвал начавшуюся процедуру импичмента государственным переворотом и попыткой «отнять у народа власть, голос, свободы, армию и стену на границе». Американские СМИ считают, что такие заявления — часть новой стратегии Белого дома по противодействию импичменту. Как администрация Трампа будет действовать дальше? Подробности в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”

Администрация Дональда Трампа отчаянно выставляет дорожные блоки в запоздалой попытке выстроить стратегию, способную замедлить демократическую машину импичмента, которую сам президент теперь называет «переворотом», считает обозреватель телеканала CNN. Он полагает, что попытка госсекретаря Майка Помпео предотвратить появление в деле новых свидетелей за счет допроса дипломатов нужна, чтобы выиграть время для выработки долгосрочной стратегии для спасения Трампа. И такие действия Помпео — это уже мера более существенная, чем сообщения президента в Twitter, которые были его первой линией обороны. И Белый дом четко понимает, что в его интересах сейчас как можно дольше задерживать расследование, чтобы затуманить это дело и вызвать недовольство общества импичментом.

Подход Трампа к украинскому скандалу перекликается со стратегий защиты во время уже закончившегося расследования его связей с Россией, отмечает Los Angeles Times. Он осудил бывших союзников, которые сотрудничали с прокурорами, призвал генпрокурора закрыть расследование и пытался «за закрытыми дверями» уволить проводившего расследование Роберта Мюллера. Теперь он яростно атакует осведомителя из разведки. А на прошлой неделе он сравнил этого информатора и других чиновников, которые также поделились сведениями, со шпионами и предположил, что они совершили государственную измену.

Еще в марте демократы, высказываясь об импичменте, говорили, что лучший способ у американского народа решить это будет в урне для голосования в следующем году, напоминает обозреватель The New York Times. Но такая позиция теперь ненадежна. Наглая попытка Трампа сжульничать, чтобы получить второй срок, настолько скандально разоблачена, что теперь и речи идти не может о гарантиях честных выборов, если президент останется на своем посту. Импичмент крайне важен не только для защиты честности выборов в следующем году, но и для демократического существования Америки.