Нового управляющего директора площадки назначили в концерне «Калашников»

Алексей Тенсин назначен на должность управляющего директора площадки АО «Концерн "Калашников"». Ранее господин Тенсин занимал в концерне пост директора по качеству, сообщает пресс-служба предприятия.

«Приоритетом нового руководителя основной производственной площадки будет эффективная операционная деятельность предприятия и взаимная кооперация с "Ижевским механическим заводом",— говорится в сообщении. Алексей Тенсин приступил к выполнению новых обязанностей с 1 октября.

Отметим, что в «Ижевском механическом заводе», который входит в состав концерна «Калашников»,также сменился управляющий директор. Им стал Николай Марков, который ранее занимал должность директора дивизиона оружейного производства площадки концерна.